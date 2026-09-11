Leandro Trossard mesajı verdi: “Daha da iyi olacağım”

Beşiktaş'ın yıldızı Leandro Trossard, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Leandro Trossard yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Son galibiyetimizden sonra tekrar cevap vermemiz gereken bir maçtı. Derbiden sonra iki kat daha önemliydi. Geçen haftanın üzerine koyduk. Çok fazla gol fırsatı bulduk, gol yemedik ve harika bir maç oldu bizim için.

Ben elimden geldiğince takıma yardım etmek istiyorum. Takıma fırsatlar yaratmaya çalışıyorum, defansif olarak da katkı sağlamak istiyorum. Gol atmak güzel hissettiriyor. Hafta hafta daha iyi olacağım, adapte oluyorum ve daha da iyi olacağım. Bugün için de iyi hissediyoruz ve sonraki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör