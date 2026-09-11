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Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:59

Okan Buruk Avrupa'da istediğini alamıyor!

Okan Buruk yönetiminde, Süper Lig'de son 4 sezonda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Avrupa'da bu performansın uzağında kaldı.

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Okan Buruk Avrupa’da istediğini alamıyor!
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Galatasaray, Avrupa'da dağılmaya devam ediyor ve transfere harcadığı paraların Şampiyonlar Ligi seviyesinde karşılığını alamıyor.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 146 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılı takımın karnesinde 116 galibiyet-18 beraberlik-12 yenilgi yazıyor. Ligde yüzde 80 olan galibiyet oranı, Avrupa kupalarında yüzde 39'da kaldı.

Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan Aslan, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Okan Buruk Avrupa'da istediğini alamıyor!
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