Okan Buruk Avrupa’da istediğini alamıyor!

Buruk döneminde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 38 maç oynayan Aslan, 15 galibiyet görebildiği uluslararası vitrinde 9 beraberlik ve 14 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Böylece Galatasaray, Okan Buruk'un yönetiminde Avrupa'da yüzde 61 oranında üzülüyor.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör