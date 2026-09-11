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Giriş Tarihi: 11.09.2026 09:35

Samsunspor'da Çorum FK maçı öncesi eksik çok!

Süper Lig'in 5. haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek Samsunspor'da 6 futbolcunun forma giymesi beklenmezken, yeni transfer Bayo ise sahada olacak.

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AA
Samsunspor’da Çorum FK maçı öncesi eksik çok!
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Arca Çorum FK ile karşılaşacak.

Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Ligin ilk 4 haftasında 1'er galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla ligin beşinci haftasına averajla 13. sırada girdi.

Karadeniz ekibi, sahasında Arca Çorum FK'yi yenerek yükselişe geçmek istiyor.

6 EKSİK VAR

Sakatlıkları devam eden Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou ile İskoçya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza alan Elliot Watt, Arca Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

BAYO SAHAYA ÇIKIYOR

Tanguy Coulibaly'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Kırmızı-beyazlı takımda yeni transfer Muhammed Bayo'nun ise ilk kez takımla birlikte sahaya çıkması bekleniyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARCA ÇORUM FK #SÜPER LİG #AFONSO SOUSA #TANGUY COULİBALY #SAMSUNSPOR

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Samsunspor'da Çorum FK maçı öncesi eksik çok!
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