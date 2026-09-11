Serkan Özbalta: Beşiktaş bugün hem favoriydi hem de üstün bir oyun oynadı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Erzurumspor FK deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligin ilk 2 haftasında puan alamadıklarını hatırlatan Serkan Özbalta, "Son 2 haftada da Gençlerbirliği maçında iyi bir görüntü çizdi. Sonrasında Konyaspor maçı bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. 6, 7 net gol pozisyonu vardı. İlk 5 haftada bir fikstür dezavantajıyla başladık. İkinci haftada Galatasaray, 5'inci haftada Beşiktaş ile oynamak yeni çıkan takımları zorlayabiliyor. Mücadele gücümüz, Beşiktaş'ın rotasyonu, defans arkasına koşuları, alan değiştirmeleri iki gün fena çalışmadık. İyi hazırlandığımıza inanıyorum. Çalıştığımız yerden sıkıntı yaşadık. Takım savunmasında birkaç tehlike büyümeden almamız gereken oyuncuları, alanımızı kaybetmemiz goller yememize sebep oldu. Müthiş bir atmosfer vardı. Sonrasında toparlamak zor oluyor. Devre arasında iyi savunma yapıp, farkın açılmaması için ve belki bir gol atabilirsek senaryo değişebilir diye konuştuk. Beşiktaş bugün hem favoriydi hem de üstün bir oyun oynadı. Her hafta çok önemli. İçeride oynayacağımız Samsunspor maçı önemli. Takımın iyi yolda olduğunu söyleyebilirim. Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Oyuncularıma da kalben teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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