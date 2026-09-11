Tarihe geçtiği maçta istifa etti!

Fenerbahçe, 18 yıl aradan sonra döndüğü Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldı. İsmail Kartal, sarılacivertli takıma Devler Ligi'nde puan kazandıran ilk Türk teknik direktör olduğu maçın ardından şok kararını açıkladı. Karşılaşma öncesi yaptığı basın toplantısında 'Kendimden ve takımdan çok eminim" diyerek iddiasını ortaya koyan Kartal dediğini de yaptı. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Galibiyeti kaçıran biz olduk. Oyuncularım söylediklerimin hepsini kusursuz yaptığı için teşekkür ediyorum. Maç 1-1 bitti. Önümüze bakacağız" dedi. Basın toplantısında ise bombayı patlattı. Gazetecilere soru almayacağını belirten Kartal şu ifadeleri kullandı: "3 aydır buradayım. Güzel günlerdi. Bir daha asla geri dönmemek üzere görevinden istifa ediyorum."

Başkan Aziz Yıldırım karardan habersizdim dese de Kartal'ın bu kararı Beşiktaş derbisi sonrası aldığı öğrenildi. Dev maç sonrası yapılan eleştirilerin sabrı taşırdığı, tecrübeli hocanın pazartesi günü yardımcılarıyla bir toplantı yaparak 'istifa' kararını açıkladığı ancak tarihi maç öncesi kulübü sıkıntıya sokmamak için beklendiği öğrenildi. "Yönetimin önünü açıyorum" diyen Kartal'ın yeni teknik direktör arayışında olunduğu haberlerinden etkilendiği, bazı futbolcuların Başkan Aziz Yıldırım'la yemek yiyerek hocayı şikâyet ettiği de iddia edildi. 65 yaşındaki çalıştırıcı, geri adım atmazsa takımı Gaziantep maçına yardımcı antrenör Dirk Kuyt çıkartacak.

CONTE İSMİ GÜNDEMDE

F.Bahçe yönetiminin İsmail Kartal yerine B planında Antonio Conte isminin olduğu da gündemde. En son Napoli'yi çalıştıran Conte, şu an F.Bahçe forması giyen Lukaku, Skriniar ve Kante'nin hocalığını yaptı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör