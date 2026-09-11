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Giriş Tarihi: 11.09.2026 19:36

TFF Tahkim Kurulu, Vlahovic’in 1 maçlık cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe derbisinde rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Vlahovic'e verilen 1 maçlık men ve 100 bin TL’lik para cezasını onadı.

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DHA
TFF Tahkim Kurulu, Vlahovic’in 1 maçlık cezasını onadı
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde, siyah-beyazlı ekibin Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'e rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men ve 100 bin TL para cezası vermişti. Cezanın açıklanmasının ardından Beşiktaş, tahkim kuruluna itirazda bulunurken; tahkim kurulu da Vlahovic'e verilen cezayı onadı. 26 yaşındaki golcü, cezası nedeniyle bugün oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

TFF Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş A.Ş.'nin Futbolcusu Dusan Vlahovic'in PFDK'nın 10.09.2026 tarih ve E.2026-2027/66 – K.2026-2027/112 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Beşiktaş A.Ş.'nin Futbolcusu Dusan Vlahovic'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle, karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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