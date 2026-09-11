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Giriş Tarihi: 11.09.2026

Trabzonspor, rakiplerini yeni sistemiyle durduracak

İdmanlarda tempoyu ve ikili mücadele sertliğini zirveye çıkaran Hüseyin Çimşir’in hedefi temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılamak

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YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor, rakiplerini yeni sistemiyle durduracak
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Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta 5-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin gelmesi Hüseyin Çimşir'in kısa süre içerisindeki dokunuşlarının takıma olumlu yansıdığının bir göstergesiydi. Deneyimli çalıştırıcının genel hedefi ise talebelerine temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılamak. Bu doğrultuda bordomavili takımın idmanlarında tempo ve ikili mücadele sertliğini zirveye çıkaran Çimşir'in, üzerinde en çok durduğu nokta ise top kayıplarının hemen ardından rakibe pres yapılması.

5 SANİYEDE TOPU KAP!
47 yaşındaki çalıştırıcı, bu durumda ilk 3 ile 5 saniye içinde meşin yuvarlağın yeniden kazanılmasını amaçlıyor. Dar alanda gerçekleştirilen çalışmalarda talebelerinden sürekli hareketlilik isteyen Hüseyin Çimşir, ikili mücadelelerde ayakta kalan, göğüs göğüse çarpışmaktan çekinmeyen bir takım kimliği inşa ediyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZONSPOR #HÜSEYİN ÇİMŞİR

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Trabzonspor, rakiplerini yeni sistemiyle durduracak
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