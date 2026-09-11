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Giriş Tarihi: 11.09.2026 10:25

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

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AA
Trabzonspor, Süper Lig’de yarın Konyaspor ile karşılaşacak!
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Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

4 EKSİK VAR

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BATAGOV #OKAY YOKUŞLU #SÜPER LİG #TRABZONSPOR #TÜMOSAN KONYASPOR #FOLCARELLİ

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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor ile karşılaşacak!
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