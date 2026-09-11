Trabzonspor, Süper Lig’de yarın Konyaspor ile karşılaşacak!

Süper Lig'de geçen hafta Gençlerbirliği'ni sahasında 5-0 gibi farklı sonuçla mağlup ederek 55 hafta sonra en farklı galibiyetini elde eden Trabzonspor, çıkışını TÜMOSAN Konyaspor karşısında da sürdürmek istiyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

4 EKSİK VAR

Ligin ilk haftasında Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen, üçüncü haftada ise Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenilen Karadeniz ekibi, dış sahada ilk 3 puanını çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Trabzonspor'da Batagov, Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Malinovskyi'nin sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör