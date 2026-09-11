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Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:47 Son Güncelleme: 11.09.2026 08:57

Trabzonspor yeni sistemiyle rakiplerini boğacak!

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası göreve gelen Hüseyin Çimşir, idmanlarda tempoyu ve ikili mücadele sertliğini zirveye çıkardı. Çimşir’in hedefi temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılamak.

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Trabzonspor yeni sistemiyle rakiplerini boğacak!
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Trabzonspor'un başında çıktığı ilk maçta 5-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinin gelmesi Hüseyin Çimşir'in kısa süre içerisindeki dokunuşlarının takıma olumlu yansıdığının bir göstergesiydi.

Deneyimli çalıştırıcının genel hedefi ise talebelerine temaslı, agresif ve hızlı bir geçiş oyunu aşılamak.

Bu doğrultuda bordo mavili takımın idmanlarında tempo ve ikili mücadele sertliğini zirveye çıkaran Çimşir'in, üzerinde en çok durduğu nokta ise top kayıplarının hemen ardından rakibe pres yapılması.

47 yaşındaki çalıştırıcı, bu durumda ilk 3 ile 5 saniye içinde meşin yuvarlağın yeniden kazanılmasını amaçlıyor.

Dar alanda gerçekleştirilen çalışmalarda talebelerinden sürekli hareketlilik isteyen Çimşir, ikili mücadelelerde ayakta kalan, göğüs göğüse çarpışmaktan çekinmeyen bir takım kimliği inşa ediyor.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TRABZONSPOR #GENÇLERBİRLİĞİ #HÜSEYİN ÇİMŞİR

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Trabzonspor yeni sistemiyle rakiplerini boğacak!
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