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Giriş Tarihi: 13.09.2026 00:27

Arsenal, Sunderland deplasmanında kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında oynanan maçta Arsenal, deplasmanda Sunderland'i 2-0 mağlup etti.

AA
Arsenal, Sunderland deplasmanında kazandı!
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İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Arsenal, Sunderland'e konuk oldu.

Mücadeleyi 2-0 kazanan Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 58. dakikada yeni transferi Bruno Guimaraes ile 90+8. dakikada penaltıdan Bukayo Saka attı.

Ev sahibi ekipte Enzo Le Fee penaltı atışından yararlanamazken, Reinildo Mandava kırmızı kart gördü.

Sezona 4'te 4 yaparak başlayan Arsenal, 12 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde bugün oynanan diğer mücadelede, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Aston Villa sahasında Nottingham Forest'a 2-1 mağlup oldu.

"Devler Ligi"nde Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool, sahasında Fulham ile golsüz berabere kalırken, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Crystal Palace ise Ipswich Town'a 3-2 yenildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARSENAL #SUNDERLAND

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Arsenal, Sunderland deplasmanında kazandı!
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