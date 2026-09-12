Boluspor- Pendikspor maçında kazanan yok!

1'inci Lig'in 7'nci haftasında Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi.
15'inci dakikada Pendikspor gole yaklaştı. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Boluspor savunmasının uzaklaştırdığı top Thuram'da kaldı. Thuram'ın sert vuruşunda Tafas gole izin vermedi.
16'ncı dakikada Boluspor'un topu direkten döndü. Ara pasla savunmanın arkasına sarkan Furkan Emin Kaçmaz'ın vuruşunda top direkten döndü.
37'nci dakikada Pendikspor'un hatalı pası sonrası topu alan Furkan Emin, pasını Gonzalez'e aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gonzalez topu ağlara gönderdi: 1-0.
Maçın ilk yarısı Boluspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
66'ncı dakikada Pendikspor skora eşitlik getirdi. Ceza sahası dışından şık bir vuruş yapan Hrelja, topu ağlara gönderdi: 1-1.
Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.