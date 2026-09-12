Can Uzun’dan Mainz deplasmanında şov!

Almanya Bundesliga'nın 3'üncü haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanda Mainz 05'in konuğu oldu.

Maça hızlı başlayan konuk ekip Eintracht Frankfurt, 9'uncu dakikada milli futbolcu Can Uzun'un attığı golle öne geçti. 45'inci dakikada Jonathan Burkardt ilk yarının skorunu belirledi: 0-2. 60'ıncı dakikada bir kez daha sahneye çıkan milli futbolcu Can Uzun skoru 3-0'a getirdi.

Ev sahibi ekipte Phillip Tietz, 89'uncu dakikada fileleri havalandırarak farkı 2'ye düşürdü: 1-3. Maçın kalan süresinde gol olmadı ve maçı Eintracht Frankfurt, 3-1 kazandı.

CAN UZUN, 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, Mainz 05 deplasmanında takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. 20 yaşındaki futbolcu, 3-1 kazanılan Mainz 05 maçında 2 gol attı.

Genç futbolcu, 2026-27 sezonunda ligde golle tanıştı. Öte yandan Can Uzun, 'Maçın adamı' ödülünün de sahibi oldu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör