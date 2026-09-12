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Giriş Tarihi: 12.09.2026 22:56

Hüseyin Çimşir: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

AA
Hüseyin Çimşir: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çimşir, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYETTİ"

Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu.

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#HÜSEYİN ÇİMŞİR #TRABZONSPOR #TÜMOSAN KONYASPOR #GALATASARAY #SÜPER LİG

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Hüseyin Çimşir: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti
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