Hüseyin Çimşir: Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çimşir, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu.

"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYETTİ"

Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu.

GALATASARAY SÖZLERİ

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör