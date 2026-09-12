Kayserispor’dan farkındalık mesajı

Kayserispor kulübünden yapılan açıklamada "14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak Kayserispor-İstanbulspor karşılaşması öncesinde gerçekleştirilecek seremoni kapsamında, her iki takımın futbolcuları sahaya Down sendromlu çocuklarımızla birlikte çıkacaktır. Bu anlamlı buluşmayla, Down sendromlu bireylerin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her günü hatırlanması; hayatın her alanında eşit, görünür ve aktif bireyler olarak yer almalarının desteklenmesi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz" denildi.Kulüpten yapılan açıklamada "Sadece Down Sendromlular Günü'nde değil, her zaman farkındayız. Futbolun birleştirici gücüyle gerçekleştirilecek bu özel seremoniyle çocuklarımızın mutluluğuna ortak olacak, sevgi, dayanışma ve kapsayıcılık mesajını hep birlikte vereceğiz. Bu anlamlı akşamda tribünlerimizin de aynı duyarlılığa ortak olmasını arzu ediyor; tüm hemşehrilerimizi ve büyük Kayserispor taraftarını takımımızın yanında olmaya, tribünleri doldurmaya ve bu özel farkındalık mesajına güç katmaya davet ediyoruz. Bir gün değil, her gün farkındayız. Şehrimizle, taraftarımızla, hep birlikte tribündeyiz" ifadeleri paylaşıldı.

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