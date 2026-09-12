Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: En kısa sürede düzlüğe çıkmalıyız

Konyaspor Teknik Direktörü Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlhan Palut, lige kötü başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmada takımın mücadelesinden memnun olduğunu anlatan Palut, "Gol, çok erken geldi. Gerçekten güzel bir goldü. İlk yarı sonuna kadar aslında farkı arttırabilecek pozisyonlar yakaladık. Trabzonspor'un herhalde bir tane Salah'ın yukarı vurduğu top vardı. Onun dışında bizim adımıza daha agresif geçen bir ilk yarıydı." diye konuştu.

"EN KISA SÜREDE DÜZLÜĞE ÇIKMALIYIZ"

Palut, oyuncularının sonuna kadar mücadele ettiğini ve karakter koyduğunu kaydederek "Oyuncularımı kutluyorum. Ligin başlangıç periyodunda taraftarımızı gerçekten üzdük. Şimdi rahatlattık mı, hayır ama onlara da bu negatif tabloya rağmen gösterdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Sonuçları bilemiyorum ama her maç en azından bu kadar mücadele edip savaşmalıyız. Mümkün olan en kısa sürede düzlüğe çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör