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Giriş Tarihi: 12.09.2026 12:52

Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Konyaspor ile Trabzonspor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug oldu.

İHA
Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Konyaspor ile Trabzonspor saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.
Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug'a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.
Süper Lig'de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak
Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar
Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu
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