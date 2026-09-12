Konyaspor- Trabzonspor maçının VAR’ı Matej Jug oldu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Konyaspor ile Trabzonspor saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını Anıl Usta ile Bersan Duran yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Asen Albayrak olacak.Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug'a AVAR olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.Süper Lig'de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış SakaSamsunspor - Çorum FK: Onur ÖzütoprakCorendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas BognarKonyaspor - Trabzonspor: Matej Jug

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