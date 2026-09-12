Özhan Pulat: Çok acı verici skor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ÇÖZÜM ÜRETİP SAHAYA DÖNMELİYİZ"

Özhan Pulat, "Rizespor'un yaptığı transferler ve bütçeleri lig ortalamasının üzerinde. İyi bir takım. Kendi gerçeklerimize doğru bekleyip, doğru pozisyon alıp kontrataklarla Rizespor'a pozisyon üretmeye çalıştık. 1-0 geriye düşmemize rağmen planladığımız çabuk hücumları yaptık. 11-10'a dönünce bütün riskleri aldık. 4-4-2'ye döndük, 3-2-5 gibi yerleştik. Son olarak 2-2-6 gibi yerleştik.

İmkanlar dahilinde kulübemizde olan tüm arkadaşlarımızı oyuna attık. O dakikadan sonra beceri ve yetenek devreye giriyor. 2-0 mağlup ayrılıyorsun, benin adıma çok acı verici skor. 11-10'a oyunda puan ve puanlar beklerken 2-0 mağlup olmak doğru değil. Ligin çok başı, puanla tanışmamış takımlar var. Mücadele noktasında çözümler üretip sahaya dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör