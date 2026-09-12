Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink: Taraftarlarımızın göstermiş olduğu tepki haklı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Samsunspor evinde ağırladığı Arca Çorum FK'ya 5-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink karşılaşmayı değerlendirdi.

Takımın zamana ihtiyacı olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Çok zor bir gün. Kendi evimizde 5-1'lik bir skorla mağlup ayrıldıktan sonra basın toplantısına gelmek zor. İlk dakikadan son dakikaya kadar hata yaptığımız bir maç oldu. Rakibimiz çok iyi performans gösterdi. Skor 3-1 olduktan sonra yakaladığımız pozisyonlar oldu. Ne yazık ki onları değerlendiremedik. Yediğimiz gollere baktığımızda çok fazla hata yaptık. Transfer sezonu da kapandı.

"ERZURUM MAÇINA ODAKLANACAĞIZ"

Yaklaşık 11 oyuncumuzu başka takımlara gönderdik ama ne olursa olsun ileriye bakmamız gerekiyor. Bu maçın analizini de yapacağız. Takımın biraz zamana ihtiyacı var. Bugün gösterdiğimiz performansa baktığımızda sistem olarak çok fazla bir şey gösteremedik. Marius defansa biraz zorluk çıkardı. Biraz zamana ihtiyacımız olacak. Bu maçında analizini yapacağız. Erzurum karşılaşmasına odaklanacağız. Bu maçı kazanırsak bize olumlu tepki verecektir. Fenerbahçe ve Kocaelispor karşılaşmalarını iyi oynadık ama bu maçı köyü oynadık" dedi.

"TARAFTARIMIZ TEPKİSİNDE HAKLI"

Taraftarın tepkisinin normal olduğunu ifade eden Fink, "Taraftarlarımızın göstermiş olduğu tepki haklı bir tepki. Sonuçta 5-1'lik bir mağlubiyet var. Elbette ki böyle bir tepki göstermeleri normal. İlerleyen haftalar da güzel sonuçlar aldığımızda bizi destekleyeceklerdir" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör