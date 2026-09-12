Serdal Adalı, Ardahan’ın Beşiktaş Köyü’nde kartal heykeli açtı

Ardahan'ın Beşiktaş köyünde düzenlenen açılış törenine Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Beşiktaş ismini taşıyan köyde böyle anlamlı bir eserin bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adalı, "Bugünkü mutluluğumu anlatmaya kelimeleri bulmak çok zor. Burada olmamıza vesile olan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrada bu tür ziyaretlerimiz devam eder. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı ve Belediye Başkanı Faruk Demir de yaptıkları konuşmalarda, bölgenin tanıtımı açısından bu tür sembolik çalışmaların önemine dikkat çekti. Konuşmaların ardından Vali Ömer Hilmi Yamlı, Belediye Başkanı Faruk Demir ve Serdal Adalı, kartal heykelinin açılış kurdelesini kesti.

Açılışın ardından Serdal Adalı ve beraberindeki heyet, Beşiktaş köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör