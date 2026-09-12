Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Van Spor FK ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi!
Giriş Tarihi: 12.09.2026 19:16

Van Spor FK ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi!

1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile 2-2 berabere kalan Van Spor FK, Akhisar'da Ankara Keçiörengücü ile de eşitliği bozamadı ve mücadele 1-1 bitti.

DHA
Van Spor FK ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig 7. haftasında Vanspor FK ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Ankara Keçiörengücü maçın 45+2'nci dakikasında Halil Can ile öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Van Spor müsabakanın 84'üncü dakikasında Mehmet Manış ile beraberlik golünü attı: 1-1.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, karşılaşma karşılıklı atılan gollerle mücadele 1-1 berabere bitti.

Bu sonucun ardından Van Spor FK, puanını 6'ya çıkarırken; Ankara Keçiörengücü ise 12 puana yükselip üst sıralarda yer aldı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ #VAN SPOR FK #1 İNCİ LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Van Spor FK ile Ankara Keçiörengücü yenişemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA