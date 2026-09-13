2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon ABD, kupasını aldı

DÜNYA KUPASI'NIN MVP'Sİ STEWART OLDU

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP), ABD'den Breanna Stewart oldu.

Turnuvada forma giydiği 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynayan Stewart, turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.

32 yaşındaki basketbolcu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri 2018 Dünya Kupası'nda da en değerli oyuncu ünvanını kazanmıştı.

Organizasyonun en iyi 5'inde ise Iyana Martin (İspanya), Leonie Fiebich (Almanya), Breanna Stewart (ABD), Gabby Williams (Fransa) ve Jackie Young (ABD) yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör