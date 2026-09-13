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Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:25

2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD, kupasını aldı

Turnuvada en değerli oyuncu (MVP) ödülüne ABD'den Breanna Stewart layık görüldü

AA Futbol
2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda şampiyon ABD, kupasını aldı
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FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD'ye kupası takdim edildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen turnuvada final maçının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Seremonide ilk olarak Fransa Kadın Milli Takımı'nın oyuncularına gümüş madalyaları verildi.

Taraftarların alkışları eşliğinde ABD Milli Takımı parkeye davet edildi. Oyunculara altın madalyalarının verilmesinin ardından FIBA Başkanı Sheikh Saud Ali Al Thani, kupayı kaptan Breanna Stewart'a takdim etti.

Stewart'ın kupayı havaya kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular ve teknik ekip, büyük sevinç yaşadı.

DÜNYA KUPASI'NIN MVP'Sİ STEWART OLDU

FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu (MVP), ABD'den Breanna Stewart oldu.

Turnuvada forma giydiği 6 maçta 12,8 sayı, 7,3 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynayan Stewart, turnuvada ikinci kez MVP ödülüne layık görüldü.

32 yaşındaki basketbolcu, şampiyonluk ipini göğüsledikleri 2018 Dünya Kupası'nda da en değerli oyuncu ünvanını kazanmıştı.

Organizasyonun en iyi 5'inde ise Iyana Martin (İspanya), Leonie Fiebich (Almanya), Breanna Stewart (ABD), Gabby Williams (Fransa) ve Jackie Young (ABD) yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#FIBA #ABD

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2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda şampiyon ABD, kupasını aldı
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