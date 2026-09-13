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Giriş Tarihi: 13.09.2026 22:35

4 gollü maçta kazanan yok! Bursaspor ile Erokspor berabere kaldı...

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor ile Esenler Erokspor 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı.

İHA
4 gollü maçta kazanan yok! Bursaspor ile Erokspor berabere kaldı...
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Esenler Erokspor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Alper Akarsu, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bursaspor: Kerem Matışlı, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 83), Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök (Taha Bayramov dk. 63), John Elitim, Eyüp Akcan (Soner Aydoğdu dk. 75), Ivan Saranic (Hüseyin Maldar dk. 75), Halil Akbunar (Aliou Badara Boutrah dk. 63), Lincoln, Kelechi Iheanacho
Teknik Direktör: Mustafa Er
Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Kanga, Onur Ulaş, Bahadır Öztürk, Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Mikail Okyar, Yusuf Erdoğan (Yusuf Arda Özyurt dk. 54), Furkan Orak (Nicolas Janvier dk. 46), Zeqiri (Burak Çoban dk. 46), Samudio (Erkan Kaş dk. 77)
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 16), Lincoln (dk. 20) (Bursaspor), Mikail Okyar (dk. 18), Yusuf Erdoğan (dk. 50) (Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Kelechi Iheanacho (Bursaspor), Kanga (Esenler Erokspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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4 gollü maçta kazanan yok! Bursaspor ile Erokspor berabere kaldı...
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