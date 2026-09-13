Abdülkerim Bardakcı’dan galibiyet sözleri!

Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 ile geçtiği müsabakanın tek golünü kaydeden Abdülkerim Bardakcı, karşılaşmanın ardından duygularını aktardı.

Abdülkerim, "Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Taraftarımız da bizi güzel destekledi. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kocaelispor maçındaki golü için konuşan deneyimli futbolcu, "Bugün gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör