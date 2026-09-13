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Giriş Tarihi: 13.09.2026 23:38 Son Güncelleme: 13.09.2026 23:41

Aleksandar Stanojevic: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık"

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Manisa FK beraberliği sonrası hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

İHA
Aleksandar Stanojevic: Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Stanojevic, "Bugün çok hayal kırıklığı yaşadık. Çünkü bir gol yedik, rakibin ilk defa 18'e geldiği anda gol yedik. Bu yüzden çok büyük hayal kırıklığı oldu. Çok fazla tehlikeli pozisyonlar yakaladık. Fakat değerlendiremedik. Taraftarlarımız da hayal kırıklığına uğradı. Fakat bu futbol. Maalesef böyle oluyor" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANİSA FK #MANİSA FUTBOL KULÜBÜ #ALEKSANDAR STANOJEVİC #FATİH KARAGÜMRÜK

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Aleksandar Stanojevic: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşadık"
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