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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Asensio’da hedef Eyüpspor

Asensio’da hedef Eyüpspor
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Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Marco Asensio'nun yarın oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer alıp almayacağı bugün netlik kazanacak. Kuvvet antrenmanlarına devam eden İspanyol yıldız, bugün takımla birlikte çalışmalara katılması halinde Gaziantep kafilesinde yer alacak. Teknik heyet ise Asensio konusunda riske girmek istemiyor. Tecrübeli futbolcunun asıl hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak. Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesi planlanıyor.
#EYÜPSPOR #FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO

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Asensio’da hedef Eyüpspor
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