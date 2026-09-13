CANLI | Galatasaray-Kocaelispor maçı! Okan Buruk’un ilk 11 tercihi belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanan müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.
Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
İŞTE İLK 11'LER:
Galatasaray XI: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Leao, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül
Kocaelispor XI: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Berkan, Susoho, Agyei, Sousa, Aye.
LİGDE SON 37 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI
Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
GEÇEN SEZON 2 MAÇTA DA YENEMEDİ
Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu.
Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.
BERKAN KUTLU, ESKİ TAKIMINA KARŞI
Kocaelispor'un 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı forma giyebilir.
Sarı-kırmızılılarda 2021-2025 yıllarında forma giyen Berkan Kutlu, teknik direktör Selçuk İnan'ın kendisine şans vermesi halinde eski takımına karşı mücadele edecek.
Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla 159 maçta 3 gol attı.