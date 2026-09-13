CANLI | Galatasaray-Kocaelispor maçı! Okan Buruk’un ilk 11 tercihi belli oldu

LİGDE SON 37 İÇ SAHA MAÇINDA MAĞLUP OLMADI

Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi.

Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.