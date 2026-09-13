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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Çorum, Samsun’da 5 golle uçar

Çorum, Samsun’da 5 golle uçar
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Geçen hafta Eyüpspor galibiyetiyle Süper Lig'deki ilk zaferini elde eden Çorum FK'ya yan bakılmıyor. Dün de deplasmanda Samsunspor'u 5-1 yenerek gövde gösterisi yaptı. Henüz 1. dakikada Ramirez ile öne geçen konuk takıma yanıtı, 5. dakikada Tomasson verdi. Kontrolü ele geçiren Uğur Uçar'ın takımı Çorum, 10 ve 15'te yeni transferi Cengiz'in golleriyle farkı bir anda ikiye çıkardı. Fırtına devrenin ardından da devam etti. 69'da Kiziridis, 71'de ise Ramirez coşturdu. Çorum FK puanını 7'ye yükseltirken Samsun 4'te kaldı.
#ÇORUM FK #SAMSUNSPOR #UĞUR UÇAR

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Çorum, Samsun’da 5 golle uçar
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