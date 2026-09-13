Çorum, Samsun’da 5 golle uçar

Geçen hafta Eyüpspor galibiyetiyle Süper Lig'deki ilk zaferini elde eden Çorum FK
'ya yan bakılmıyor. Dün de deplasmanda Samsunspor
'u 5-1 yenerek gövde gösterisi yaptı. Henüz 1. dakikada Ramirez
ile öne geçen konuk takıma yanıtı, 5. dakikada Tomasson
verdi. Kontrolü ele geçiren Uğur Uçar
'ın takımı Çorum, 10 ve 15'te
yeni transferi Cengiz
'in golleriyle farkı bir anda ikiye çıkardı. Fırtına devrenin ardından da devam etti. 69'da Kiziridis, 71'de
ise Ramirez
coşturdu. Çorum FK puanını 7'ye yükseltirken Samsun 4'te kaldı.