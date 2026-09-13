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Giriş Tarihi: 13.09.2026 11:21

Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, rakibiyle Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak.

AA
Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig’de 15. kez karşılaşacak
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Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 14 maçta Fenerbahçe'nin büyük üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, rakibini 12 kez mağlup ederken Gaziantep FK ise 2 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Rekabette beraberlik yaşanmadı.

Söz konusu maçlarda Fenerbahçe'nin 38 golüne, Gaziantep FK 14 golle yanıt verdi.

GAZİANTEP'TEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, daha önce rakibiyle deplasmanda 7 kez karşılaştı.

Gaziantep'teki maçlarda sarı-lacivertli takım 5 kez sahadan galibiyetle ayrılırken ev sahibi ekip de 2 kez kazanan taraf oldu.

Fenerbahçe, Gaziantep'teki maçlarda 15 kez gol sevinci yaşarken Gaziantep FK ise 8 gol attı.

FENERBAHÇE SON 12 RESMİ MAÇI KAZANDI

İki takım arasında ligde oynanan son 9 maçı Fenerbahçe kazanırken, sarı-lacivertliler bu süreçteki 3 Türkiye Kupası'nda da rakibine üstünlük kurmayı başardı.

Gaziantep FK, 2021-2022 sezonunun ilk yarısında sahasında oynadığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken bu maçın ardından çıkılan 9'u lig 12 düelloda da Fenerbahçe galibiyete uzanan taraf oldu.

İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk yarısında sahasında 5-0 kazanarak aldı.

Gaziantep FK ise 2020-2021 sezonunda evinde 3-1 kazanarak rakibine karşı en farklı skora imza attı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 15. kez karşılaşacak
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