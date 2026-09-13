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Giriş Tarihi: 13.09.2026 10:04 Son Güncelleme: 13.09.2026 10:44

Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

AA
Fenerbahçe’nin rakibi Gaziantep FK
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Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

TEK EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK
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