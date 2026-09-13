Fırtına’nın tadı kaçtı!

SALAH BU KEZ DURDU

Trabzonspor'un hücumdaki en formda ismi olarak öne çıkan Muhammed Salah, Konya'da etkisiz kaldı. Bordo-mavili formayla 4 gol atıp, 1 asist gerçekleştiren Mısırlı yıldız, dün 90 dakika ter dökerken 59 kez topla buluştu ve 3 isabetsiz şut denemesinde bulundu.

DIŞARIDA YOK

Süper Lig'e istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, bu sezon deplasmanda henüz galibiyet yüzü göremedi. Bordo-mavililer, sezonun ilk dış saha maçında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, Amed Sportif Faaliyetler karşısında ise sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Fırtına, dün de Konyaspor'a tek golle yenilerek evinden uzakta puanları kaptırdı.

ŞANSSIZLIK BİTMEDİ!

FIrtına, Konya'daki fobisine dün de son veremedi. Bordo-mavililer, Süper Lig'de yeşil-beyazlı rakibine karşı son oynadığı 15 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabildi. 7 kez sahadan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 6 defa mağlup oldu.

KIRMIZI İSYANI

Karşılaşmada ilk yarının son dakikasında Konyaspor'dan Deniz Türüç'ün, Muçi'nin ayağına yaptığı sert faul sonrası hakem Reşat Onur Coşkunses, sarı kartını çıkardı. Trabzonsporlu oyuncular, kırmızı kart beklentisi içinde olsa da VAR'dan da pozisyon için herhangi bir uyarı gelmedi. Bordo-mavili futbolseverler de sosyal medyada pozisyonun kırmızı kart olması gerektiğini savunarak hakeme tepki gösterdi.

ANADOLU KARTALI KÜLLERİNDEN DOĞDU

Tümosan Konyaspor, aldığı galibiyetle adeta hayata döndü. Süper Lig'de dün akşama kadar oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup olan Anadolu Kartalı, taraftarının desteğiyle çıktığı karşılaşmada Trabzonspor'u yenip, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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Rajmund Toth, Konyaspor'un Süper Lig tarihinde Trabzonspor'a ilk 2 dakika dolmadan attığı ikinci golü kaydetti. Rajmund Toth (Eylül 2026) ve Cenk İşler (Ağustos 2003).

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Trabzonspor'u konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Konyaspor, bu rekabet tarihinde ilk kez üst üste üç iç saha galibiyeti aldı.

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Trabzonspor, 2014-15'ten bu yana mağlup olduğu maçlardaki en yüksek topa sahip olma yüzdesine Konyaspor deplasmanında ulaştı (%71.4).