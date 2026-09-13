Forma senin Rafael Leao!

Çorum beraberliğinin ardından üst üste 3 galibiyet alan G.Saray, bunu katlamanın peşinde. Kocaeli'yi konuk edecek Aslan'da Singo, Osimhen ve Lemina yok. Abdülkerim'in de ağrıları sürüyor. Okan Buruk; Sane'yi kulübeye çekerek yerine Leao'ya formayı verecek. Portekizli sol kanat, 11'de ilk kez sahaya çıkacak.

AVRUPA DÖNÜŞÜNE DİKKAT!

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi ilk maçında Sporting'e 3-1 yenilen Galatasaray'ın, Avrupa dönüşlerinde Süper Lig'deki istatistiği korkutuyor. Aslan, geçen sezon bu tabloda yaptığı kayıplarla Fenerbahçe'yi zirveye ortak ederken aynı senaryoyu yaşamak istemiyor. Cimbom, geçtiğimiz yıl dönüş sonrası çıkılan 5 lig müsabakasında tam 13 puanı çimlere gömdü. Sezon boyunca toplamda 25 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, yüzde 52'sini Avrupa sonrası maçlarda rakiplerine bıraktı.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, bugün Kocaelispor'a karşı olan kötü serisine son vermek için sahaya çıkacak. Geçen sezon rakibine 1 mağlubiyet-1 beraberlikle 5 puan kaptıran Aslan, artık galibiyet hedefliyor. Deneyimli çalıştırıcı, Galatasaray'ın başında ligde en az 2 kez karşılaştığı 26 farklı rakibin 25'ini mağlup ederken sadece Kocaelispor'u yenemedi.