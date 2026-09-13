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Giriş Tarihi: 13.09.2026 12:33

Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR’ı açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray ile Kocaelispor mücadelesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug oldu.

İHA
Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR’ı açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün 3 karşılaşma oynanacak. Galatasaray ile Kocaelispor saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ile Bilal Gölen yapacak. Müsabakada dördüncü hakem Ömer Faruk Gültekin olacak.
Galatasaray - Kocaelispor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Matej Jug oturacak. Jug'a AVAR olarak Abdullah Bora Özkara eşlik edecek.
Süper Lig'de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR hakemleri şöyle:

Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Erkan Engin
Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir: Eren Özyemişcioğlu
Galatasaray-Kocaelispor: Matej Jug
Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Galatasaray-Kocaelispor maçının VAR’ı açıklandı
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