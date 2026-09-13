Gel barışalım artık

Galatasaray, Sporting mağlubiyetini Kocaelispor galibiyetiyle unutturmak istiyor. Eksikler nedeniyle zorlu bir dönem geçiren sarı-kırmızılı takımda Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlıkları nedeniyle sahadaki yerini alamayacak. Kocaeli sınavında gözler, Osimhen'in yokluğunda yerine forvette görev yapacak Barış Alper Yılmaz'ın üzerinde olacak. Yaz döneminde Everton'ın 35 milyon Euro'luk transfer teklifine satılmayan milli futbolcu, henüz kendisinden beklenen patlamayı gerçekleştiremedi. Bu sezon oynadığı 5 maçta skor katkısı yapamayan Barış Alper, sıfır çekti. Özellikle santrfora geçtiği Başakşehir ve Sporting önünde oyuna ağırlığını koyamadı. 26 yaşındaki futbolcu, eksiklerin çok olduğu, liderliğin geri alınacağı Kocaelispor sınavında Cimbom'un en önemli hücum kozu durumunda. Galatasaray taraftarı özlediği Barış Alper'i görmeyi bekliyor.

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Barış Alper, Galatasaray'da geçen sezon ligde ilk 4 maçta 3 gol-3 asit skor katkısı vermişti.