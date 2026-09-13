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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Göztepe kaçtı ama Alanya yakaladı

Göztepe kaçtı ama Alanya yakaladı
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Süper Lig'de düelloya sahne olan maçta Alanyaspor ile Göztepe 2-2 berabere kaldı. İzmir ekibi 28. dakikada Rhaldney ile öne geçti. İlk yarı 1-0 biterken 63'te Akdeniz takımı, Paulo Fernandes ile 1-1'i buldu. Kazanılan penaltıda 73'te topun başına geçen Juan, sarı-kırmızılıları bir kez daha üstünlüğe taşıdı. Ancak iki dakika sonra Gaius Makouta fileleri havalandırarak Alanyaspor'a bir puan kazandırdı. Böylece Göztepe, 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ligin son sırasında kaldı. Turuncu-yeşilliler ise puanını 8'e yükseltti. Alanya gelecek hafta Çorum FK'ya konuk olacak. Göztepe ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.
#GÖZTEPE #ALANYASPOR

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Göztepe kaçtı ama Alanya yakaladı
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