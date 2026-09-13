Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiliz Hakem Kurulu'ndan olay açıklama! Derbideki hatayı kabul ettiler...
Giriş Tarihi: 14.09.2026 00:29

İngiliz Hakem Kurulu'ndan olay açıklama! Derbideki hatayı kabul ettiler...

İngiltere Hakem Kurulu, Manchester United ve Manchester City arasında oynanan derbide hakem hatası yapıldığını kabul ettiğini açıkladı.

AA
İngiliz Hakem Kurulu’ndan olay açıklama! Derbideki hatayı kabul ettiler...
  • ABONE OL

İngiltere Hakem Kurulu, Premier Lig'de oynanan Manchester derbisinde hakem hatası yapıldığını kabul etti.

Kurulun açıklamasında, Manchester United deplasmanında Manchester City'ye 1-0'lık galibiyeti getiren Erling Haaland'ın golünün geçerli sayılmasında hata yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Erling Haaland ile ilgili ofsayt kararı VAR tarafından kontrol edildi ve oyuncunun ofsaytta olmadığı tespit edildi. Aynı pozisyonda Enzo Fernandez'in topla oynamadığı ve bu nedenle ihlal olmadığı tespit edildi. Ancak bu olayda VAR, oyuncunun konumunun olası etkisini fark edememiştir ve sahada inceleme önermeliydi. Manchester United ile temasa geçilerek hata olarak değerlendirdiğimiz durum kabul edildi. Olayla ilgili bir inceleme yapılacak." ifadeleri yer aldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Erling Haaland, Josko Gvardiol'un ortasında arka direkte topu ağlara gönderdi ancak hakem Michael Oliver golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. VAR incelemesinin ardından, Norveçli oyuncunun Patrick Dorgu'nun kramponu nedeniyle ofsaytta olmadığına karar verildi ve gol geçerli sayıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#MANCHESTER UNİTED #MANCHESTER CİTY #PREMİER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiliz Hakem Kurulu'ndan olay açıklama! Derbideki hatayı kabul ettiler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA