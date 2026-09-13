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Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:54 Son Güncelleme: 13.09.2026 19:55

İsmet Taşdemir: "Sahanın en kötüsü hakemdi"

Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Muğlaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Kesin kazanmamız gereken bir maçtı iç saha da galibiyetle tanışamadık. Ara ara iyi oynadık. Muğlaspor’un da hakkını teslime etmeliyiz" dedi.

İHA
İsmet Taşdemir: Sahanın en kötüsü hakemdi
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Sivasspor, sahasında Muğlaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İsmet Taşdemir, değerlendirmelerde bulundu.

Taşdemir, "Kesin kazanmamız gereken bir maçtı iç saha da galibiyetle tanışamadık. Ara ara iyi oynadık. Muğlaspor'un da hakkını teslime etmeliyiz. Mücadele gücü yüksek bir takım. Sahanın en kötüsü hakem devreye girdi. Çok kötü bir maç yönetti. 7 hafta oldu ve iç sahada daha galip gelemedik. Sadece 1 tane galibiyetimiz var. İyi mücadele etmedik. Yapacak bir şey yok devam edeceğiz. Milli araya 1 hafta kaldı ve milli araya iyi girmek istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMET TAŞDEMİR #SİVASSPOR #TRENDYOL 1

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İsmet Taşdemir: "Sahanın en kötüsü hakemdi"
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