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Giriş Tarihi: 13.09.2026

İtaliano Çizme’yi aştı!

İtaliano Çizme’yi aştı!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, takımın başında aldığı sonuçlarla taraftarın sevgisini ve saygısını kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların İtalyan hocası, ilk 5 Süper Lig maçının 4'ünü kazanırken 1 de mağlubiyet yaşadı. Aldığı bu sonuçlarla birlikte İtalya Serie A'daki kariyerinin de üzerine çıkmış oldu. Daha önce Fiorentina ve Bologna ile Çizme'de boy gösteren deneyimli teknik adam, hiçbir sezon başlangıcında ilk 5 maçta 4 ve üzeri galibiyet elde edememişti. 48 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile yükselen bir grafiğe imza atmış oldu.
#VİNCENZO İTALİANO #BEŞİKTAŞ #BOLOGNA #FİORENTİNA

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İtaliano Çizme’yi aştı!
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