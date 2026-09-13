İtaliano Çizme’yi aştı!

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano
, takımın başında aldığı sonuçlarla taraftarın sevgisini ve saygısını kazanmayı başardı. Siyah-beyazlıların İtalyan hocası, ilk 5 Süper Lig maçının 4'ünü kazanırken 1 de mağlubiyet yaşadı. Aldığı bu sonuçlarla birlikte İtalya Serie A'daki kariyerinin de üzerine çıkmış oldu.
Daha önce Fiorentina
ve Bologna
ile Çizme'de boy gösteren deneyimli teknik adam, hiçbir sezon başlangıcında ilk 5 maçta 4 ve üzeri galibiyet elde edememişti. 48 yaşındaki hoca, Beşiktaş ile yükselen bir grafiğe imza atmış oldu.