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Giriş Tarihi: 13.09.2026 23:36 Son Güncelleme: 13.09.2026 23:37

Luke Benstead: "Kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans"

Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından, "Kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans" dedi.

İHA
Luke Benstead: Kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Sorumlusu Luke Benstead, kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans sergilediklerini söyledi. Skorun maçın hikayesini anlattığını belirten Benstead, "Ceza sahasında savunma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. Bugün en iyi seviyemizde değildik. Kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar. Tekrardan yükselişe geçeceğimizden şüphem yok. Kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Luke Benstead: "Kesinlikle hayal kırıklığı oluşturan bir performans"
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