Mustafa Er: Maalesef 2 puan verdik

TURKA ESENLER EROKSPOR CEPHESİ

Turka Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Bursaspor'un şampiyonluğun en büyük adaylarından olduğunu dile getirdi.

Sadece bir futbol takımına karşı değil müthiş bir atmosfer oluşturan taraftara da karşı oynadıklarını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz çoktu. İyi mücadele ettik. Geri düştük, çabuk beraberliği yakaladık. Bu atmosferde hiç kolay değil. Oyunun ikinci yarısı özellikle Bursaspor'un etkili oynadığı ve topa sahip olduğu anlarda bizim de bazı pozisyonlarda şanslı olmamız ve iyi mücadele etmemiz önemliydi. Bugün maçın belli bölümlerinde hücum oyuncularımız olsaydı, oyunun git gel bölümlerinde skoru bize de çevirebilirdik. Bursaspor iyi bir takım, tebrik ediyorum. Önemli bir rakip karşısında 2 gol atmak ve 1 puanla ayrılmak sonraki maç için motivasyon olarak önemli. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör