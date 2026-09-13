Okan Buruk: Bu rotasyonu yapmamız gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gallatasaray, Kocaelispor deplasmanına konuk oluyor. Mücadele öncesinde Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Bugün Taçsız Kral Metin Oktay'ın aramızdan ayrılışının 35. yılı rahmetle anıyoruz. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kazanmamız gerekiyor. En önemlisi sakin kalmak gerekiyor. Top bizde kalmalı. Sporting Lizbon maçının belli bölümlerinde çok iyi yapmıştık, sakin kaldığımızda doğru tercihlerle topu rakibe vermedik, yüzde 65-70'lere çıktık. Kalemize getirmediğimiz bir rakip vardı. Şanssız bir maç vardı. İlk gelen top gol oldu. Kalemizin önünde oynanmayan bir oyun vardı."

Okan Buruk: "Bugün Deniz ve Leao ile başlıyoruz. Ne kadar çıkıp konuşsak da bazen anlatamıyorum derdimi. Bu oyuncular çok hazır gelmedi bize. Deniz de dahil buna, Leao da zaten sakatlıktan çıkmıştı. Transfer dönemi oyuncular hazır olmuyor. Bazen 10-15 gün antrenman yapmayabiliyorlar. Hazır gelen tek oyuncu Aleksey (Batrakov)'di."

Okan Buruk: "Çok fazla maç oynuyoruz. Bu rotasyonu da yapmamız gerekiyor. Kulübeden getireceğimiz oyuncular da çok önemli. Hem Batrakov hem Sane hem de Jakobs'u oyunun devamında kullanacağız. Karşımızda iyi bir takım var. Liderliği tekrar almak için çabalayacağız. Seyircimiz bizi hep destekledi. Biz ne zaman bir olursak o zaman başarı geldi. 90 dakika boyunca bu desteği vermelerini bekliyorum. İnşallah bu maçı kazanırız."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör