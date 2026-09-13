Okan Buruk: Genel performans yerindeydi! Osimhen ve Trabzonspor sözleri...

DENİZ GÜL, LEAO VE BATRAKOV SÖZLERİ

"Takıma yeni gelmiş, fiziksel ve adapte olmamış oyuncuları kullandık. Leao ve Deniz'in performansları iyiydi. Bu da sevindiriciydi. Lesley girdikten sonra iyi işler yaptı. O önemliydi. Batrakov girdi, orada 8-10'da oynayan biriydi. Sara da iyi oynadı, sadece öne doğru kırılan ekstra bir oyuncu daha katmak istedim. Genel istek, genel performans yerindeydi."

OSIMHEN VE TRABZONSPOR

"Osimhen'in olması... Bu sadece oyuncu anlamında değil, sahada olması psikolojik anlamda bir güç. Onlar oynamak daha farklı oluyor. Bugün olsa 2-3 tane çok rahat atacağı pozisyon vardı. Deniz'in performansı da güzeldi. Osimhenli oyun, tabii ki hücumdaki baskılar hem ceza sahası içerisinde böyle bir golcü çok önemli. Osimhenli güçlüyüz. Osimhen olmadan da güçlüyüz, güçlü oyuncularımız var. Osimhen'i de arıyoruz. Çok baskılı oynadık ama bitirici santrforun olması çok önemli. Deniz'in performansından da memnun kaldım."

"Trabzonspor bu hafta kaybetti. Motivasyonları yüksek olacak. Çok iyi kadroya sahipler. Onların tek isteği Galatasaray'a karşı kazanmak olacak. Biz de bu hafta hazırlanacağız. Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör