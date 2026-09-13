Rize deplasmanda rakip tanımıyor

Süper Lig'de Çaykur Rizespor
, deplasmanda kazanmaya devam ediyor. Karadeniz ekibi, 10 kişi kaldığı maçta Eyüpspor
'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin 21. dakikasında Recep Uçar
'ın takımı öne geçti. Doicaru'nun sağdan sol ayağıyla ortaladığı topu Ali Sowe kafayla ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın 44. dakikasında ise Rizespor 10 kişi kaldı. Yao'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gören Mihaila, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla atıldı. Buna rağmen Rize fırtınası devam etti. 90+2'de Emrecan Bulut golünü atarak skoru ilan etti: 2-0.
Böylece mavi-yeşilliler, ligde çıktığı 3 deplasman maçında da galibiyet almış oldu. Rize, sahasındaki iki karşılaşmayı ise kaybetti. Eyüpspor da 5 mücadelesinin 4'ünde yenildi.