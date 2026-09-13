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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Roma’nın Oosterwolde aşkı devam ediyor

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Roma’nın Oosterwolde aşkı devam ediyor
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Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico, Oosterwolde'nin iyileşme sürecini yakından takip ediyor. D'Amico, teknik direktör Gian Piero Gasperi'nin çok yönlülüğü nedeniyle beğendiği Hollanndalı futbolcunun durumuna göre ara transfer döneminde yeni bir hamle yapabilir. Öte yandan Sportmediaset'te yer alan habere göre ise Jayden Oosterwolde, Şampiyonlar Ligi'ndeki Fenerbahçe-Roma maçını tribünden takip etti. 25 yaşındaki savunma oyuncusu, burada İtalyan ekibine transferiyle ilgili konuştu. Oosterwolde'nin, "Önümüzdeki aylarda Roma'ya dönmeyi umuyorum" dediği öne sürüldü. Oosterwolde, Roma'ya transferi için yaz döneminde İtalya'ya gitmiş ve sağlık kontrolünden geçmiş ancak transfer daha sonra iptal olmuştu. Sakatlığı sonrası ameliyat olan Hollandalı futbolcunun aralık ayıyla birlikte sahalara geri dönmesi bekleniyor.

#FENERBAHÇE #ROMA #İTALYA

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Roma’nın Oosterwolde aşkı devam ediyor
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