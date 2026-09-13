Samandıra’da yattı işe 4 elle sarıldı!

Fenerbahçe'de son günlerde yaşanan teknik direktör belirsizliği sona erdi. İstifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal, başkan Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevine devam etme kararı aldı. Önceki gün saat 19.00'da yüz yüze gerçekleşen görüşmede duygusal anlar yaşanırken, başkan Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'a olan güvenini bir kez daha dile getirdi. Zirvenin ardından tecrübeli çalıştırıcı, istifa kararından vazgeçerek takımın başında devam etmeyi kabul etti.

GECEYİ TESİSLERDE GEÇİRDİ

Kararını değiştiren Kartal, vakit kaybetmeden Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin yolunu tuttu. Deneyimli teknik adam geceyi tesislerde geçirirken, yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yoğunlaştı. 65 yaşındaki çalıştırıcının, gece boyunca karşılaşmaya yönelik çalışmalar yaptığı ve rakibin analizleri üzerinde durduğu belirtildi. Tecrübeli teknik adam, daha sonra takımın antrenmanına çıkarak futbolcularıyla bir araya geldi.

MORALİ YERİNE GELDİ

Kartal'ın antrenmanda oldukça neşeli olduğu gözlendi. Oyuncularıyla yakından ilgilenen deneyimli teknik adam, futbolcularıyla şakalaşarak moral buldu. Kartal'ın istifa kararından vazgeçmesinin ardından takım üzerindeki havanın da olumlu yönde değiştiği ifade edildi. Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Gaziantep FK deplasmanından galibiyetle dönerek yoluna devam etmeyi hedefliyor.

OĞUZ ÇETİN: HER ŞEY YOLUNDA

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin de sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Çetin, tesislerden ayrılırken kendisine yöneltilen sorular üzerine, "Her şey yolunda" açıklamasını yaptı.