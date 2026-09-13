Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!
Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:51

Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!

l 1. Lig'in 7. haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor 1-1'lik beraberlikle puanları paylaştı.

AA
Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!
  • ABONE OL
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasındaki Ekenler Beton Sivasspor-Muğlaspor maçı 1-1 berabere sona erdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Fatih Tokail, İbrahim Ethem Potuk, Batuhan Bıyıklı

Ekenler Beton Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Mert Çelik (Dk. 67 Okan Erdoğan), Charisis (DK. 88 Oğuzhan Aksoy), Musah Muhammed (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Ethemi (Dk. 67 Ceesay), Burak Kapacak (Dk. 56 Salih Kavrazlı), Amilton, Manaj

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Ahmet Emin Engin (Dk. 83 Orhan Nahırcı), Mago, Yiğit Fidan, Poyraz Efe Yıldırım, Diarra (Dk. 46 Osundina), Buluthan Bulut (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), Oğuzhan Matur, Celhaka, Avramovski (Dk. 83 Ertuğrul Furat), Yasin Uzunoğlu (Dk. 67 Sissoko)

Goller: Dk.13 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 28 Ahmet Emin Engin (Muğlaspor

Sarı kartlar: Dk. 10 Manaj (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 90+2 Orhan Nahırcı (Muğlaspor)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Sivasspor ile Muğlaspor yenişemedi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA