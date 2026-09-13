Tam zamanında gelmişim

Siyah-beyazlı yönetimin ısrarla isteyip kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla Beşiktaş orta sahasında göz dolduran Salih Özcan, 3-0 kazanılan Erzurumspor maçının ardından SABAH SPOR'a konuştu. Sezona çok iyi başladıklarını ancak yolun daha başında olduklarını belirten 28 yaşındaki milli futbolcu, hem lig hem de Avrupa'da başarılı olmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

HOCANIN ENERJİSİ BİZE DE GEÇİYOR!

Takım oturdu gibi. Daha öz güvenli, kontrollü oynuyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalışıyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. Bunun için çok mutluyuz. Hocanın enerjisi bizi de çok olumlu etkiliyor. Gerçekten maçlara biz de o enerjiyle giriyoruz. Topa sahip olmaya bakıyoruz, onu da başarıyoruz. Bire bir oynuyoruz. İkili mücadelemizi kazanıyor, böyle de maçları alıyoruz.

Sürekli çalışıyorum. Az oynarsam da çok oynarsam da durmak yok. Ben de daha elverişli yaştayım, öğrenecek çok şey var. O yüzden antrenörlerimizi de çok iyi dinliyorum. Onun da bana çok etkisi var. Şu an çok mutluyuz. İnşallah böyle devam eder. Milli araya girmeden iki maç oynayacağız, ikisini de kazanmak istiyoruz.

ŞAMPİYON OLACAK TAKIMIZ

Yol gerçekten uzun. Düşüncemiz, maçtan maça bakmaya yönelik. Kaliteli oyuncular ve şampiyon olabilecek bir takımımız var ama biz haftadan haftaya bakmalıyız. Fenerbahçe derbisinden sonra Erzurumspor karşılaşmasına çok önem veriyorduk. Kazandık, böyle de devam edecek inşallah.

Genç yaşımdan bu yana adım Beşiktaş ile anılıyordu. Neredeyse her sene adım geçti. İyi ki olmuş ve tam zamanında olmuş diyorum. Almanya'da tecrübe kazandım, Şampiyonlar Ligi finali gibi büyük şeyler gördüm. Tecrübemle Beşiktaş'a geldim ve şimdi bunu göstermek istiyorum.

'ARKAYI BEN SÜPÜRÜRÜM' DEDİM!

Ligin en iyi 6 numarası kim diye düşünmüyorum. Ben her hafta sahaya çıkıp maçımı oynamak, takıma o rahatlığı hissettirmek istiyorum. Şu ana kadar da başarılı geçiyor. Diğer takımlarda çok kaliteli 6 numaralar var. Orkun'un da Olaitan'ın da kaliteleri var. 'Orkun gollerini atsın ve attırsın, ben arkayı süpürürüm' demiştim, öyle de oldu gibi. Ben de isterim gol atmak, asist yapmak ama önemli olan takımın ruhu ve başarılı olması. Takım olarak çok mutluyuz şu an.

AVRUPA KAFA KAFAYA GİDER

Avrupa Ligi'nde ilk maçımızın sahamızda olması bizim için avantaj. Marsilya, Leverkusen ve Hoffenheim olsun, hepsi kaliteli takımlar. Bizim takımımız da kaliteli ve kafa kafaya gider. Sonuçlar performansa bakar. Biz de iyi bir performans vereceğiz.

ARANAN KAN BULUNDU

Beşiktaş orta sahasında yıllarca aranan kan olarak performansıyla sivrilen Salih Özcan, bu sezon 11 resmi maçta 907 dakika forma giydi.