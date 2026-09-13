Tersine dünya!

Kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ile bu sezon aldığı sonuçlar arasında siyah ile beyaz kadar fark oluştu. Kartal, geçen yıl Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıktığı 6 maçın yalnızca 2'sini kazanıp, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayarak ağustos ayında Avrupa hayallerine veda etmişti. Süper Lig'de ise 2025-26 sezonunun ilk 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sezona güçlü giren Beşiktaş, 6 Avrupa Ligi ön eleme maçının 5'ini kazanırken 1 mağlubiyet yaşadı ve sonunda Avrupa Ligi'ne katılım sağladı. Ligde ise ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını gösterdi.

MİLLİ ARAYA KADAR YENİ HEDEF

Siyah-beyazlılar, 2025-26'da oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşadı. 2026-27 sezonunda ise aynı maç sayısında 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken hiç berabere kalmadı. Milli araya kadar önünde iki mücadelesi olan İtaliano'nun ekibi, bu süreci kayıpsız atlatmayı istiyor.