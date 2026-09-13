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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Tersine dünya!

Kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş, farkını gösteriyor. Geçen yıl ağustos ayında Avrupa’ya havlu atıp ligde ilk 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, bu sezon ise bambaşka bir tablo çiziyor. 11 resmi karşılaşmada sadece iki kez sahadan eli boş ayrılan Kartal, taraftarına umut veriyor

Ogün ŞAHİNOĞLU
Tersine dünya!
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Kadrosunu büyük yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon ile bu sezon aldığı sonuçlar arasında siyah ile beyaz kadar fark oluştu. Kartal, geçen yıl Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde sahaya çıktığı 6 maçın yalnızca 2'sini kazanıp, 1 beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşayarak ağustos ayında Avrupa hayallerine veda etmişti. Süper Lig'de ise 2025-26 sezonunun ilk 5 maçında 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı. Bu sezona güçlü giren Beşiktaş, 6 Avrupa Ligi ön eleme maçının 5'ini kazanırken 1 mağlubiyet yaşadı ve sonunda Avrupa Ligi'ne katılım sağladı. Ligde ise ilk 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Beşiktaş, zirve yarışında iddiasını gösterdi.

MİLLİ ARAYA KADAR YENİ HEDEF
Siyah-beyazlılar, 2025-26'da oynadığı ilk 11 resmi maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 de mağlubiyet yaşadı. 2026-27 sezonunda ise aynı maç sayısında 9 galibiyet, 2 mağlubiyet alırken hiç berabere kalmadı. Milli araya kadar önünde iki mücadelesi olan İtaliano'nun ekibi, bu süreci kayıpsız atlatmayı istiyor.

#AVRUPA LİGİ #BEŞİKTAŞ

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