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Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:49

Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig’in 6’ncı haftasında oynayacağı Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi.

DHA
Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Tümosan Konyaspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından geçiş oyunu ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.

Bordo mavili takım, yarın yapacağı bir günlük iznin ardından hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı
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