Van Spor 1 puanı Mehmet’le kurtardı

Trendyol 1. Lig'e iyi başlayamayan Van Spor
FK, 7. haftada sahasında ağırladığı Keçiörengücü
ile 1-1'lik sonuçla puanları paylaştı. Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 45+2. dakikada Halil Can Ayan'ın golüyle
öne geçti. İkinci yarıda etkisini artıran Van temsilcisi, 84'te Mehmet Manış ile skorda eşitliği sağladı. İki ekip de son dakikalarda yakalanan fırsatlardan yararlanamadı. Bu sonuçla Van Spor puanını 6 yaptı. İki maçlık galibiyet serisi son bulan Keçiörengücü ise 12 puana yükseldi. Günün diğer sonuçları şu şekilde: Boluspor-Pendikspor: 1-1, Bodrum FK-Batman Petrol: 4-0, Ümraniye-Antalya: 1-2.