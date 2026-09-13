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Giriş Tarihi: 13.09.2026 19:54 Son Güncelleme: 13.09.2026 19:55

Yalçın Koşukavak: "Kazanamadığımız için üzgünüz"

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Sivasspor maçının ardından, "Kazanamadığımız için üzülüyorum. Kazanabilirdik, Sivasspor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

İHA
Yalçın Koşukavak: Kazanamadığımız için üzgünüz
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu.

Koşukavak, "İki takım da aslında hazırlanma konusunda lige zamana ihtiyacı olarak başladı. Sivas deplasmanı zor bir deplasman. Seyahati de zor Sivas'ın, zor geldik buraya. Kazanabilirdik, kaybedebilirdik. Sivas'tan daha fazla pozisyona girdik. Kazanamadığımız için üzülüyorum. Kazanabilirdik, Sivasspor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Yalçın Koşukavak: "Kazanamadığımız için üzgünüz"
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